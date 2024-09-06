Психолог объяснила, сколько времени нужно, чтобы вернуться в режим после отпуска

Чтобы войти в привычный жизненный ритм после отпуска, человеку требуется от одной до двух недель. Об этом в беседе с RT сообщила психолог Скандинавского центра здоровья Елена Шидловская. Она подчеркнула, что подготовка к осени после летнего сезона требует планирования.

«Потому важно обеспечить плавный переход в прежний рабочий ритм. Многие советуют сразу четко выстроить режим сна, но это может обернуться стрессом для организма и психики. Поэтому даже работа над графиком требует аккуратности и внимательности к себе», — сказала эксперт.

Чтобы избежать стресса, она посоветовала помимо плавного вхождения в режим сна и питания, не окунаться с головой в работу в первые дни после отпуска.

Психолог Дарья Дугенцов до этого объяснила, как помочь детям в первые дни учебы после каникул. В идеале, по ее словам, начинать подготовку к школе заранее. Важную роль в поддержке ребенка в сентябре играют два компонента – режим сна и питание.

Специалист также посоветовала готовить для детей примерно те же блюда, которые они будут есть в учебном заведении.

Ранее россиянам посоветовали метод «Помидора», чтобы вернуться в ритм после отпуска.