Мошенники обманули профессора МГУ и украли у него сотни тысяч рублей

В Москве профессор МГУ им. М.В. Ломоносова попался на уловки мошенников и передал им деньги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Как рассказал мужчина, с ним связался неизвестный, который сообщил ему о переводе 300 тысяч рублей от имени преподавателя террористам. Затем пенсионер общался с разными людьми, представлявшимися сотрудниками ФСБ и Центробанка — каждый из них убеждал собеседника, что ему надо снимать со своих счетов деньги, чтобы помочь вычислить злоумышленников. Преподаватель должен был передать свои деньги «на проверку».

В итоге мужчина отдал 460 тысяч рублей подъехавшему к дому таксисту. Сразу после этого мошенники перестали выходить с пенсионером на связь. Тогда он, подозревая, что стал жертвой аферистов, быстро связался с полицией, рассказал о случившемся, а также сообщил номер машины, которой отравил крупную сумму.

Сотрудники МВД остановили машину на Менделеевской улице. Таксист, узнав, что участвует в криминальной схеме, назвал адрес, на который должен был передать сумку. Правоохранители проследовали на Пресненскую набережную, где задержали получателя средств. Молодой человек должен был забрать деньги и перевести их по указанию кураторов на указанные счета.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее электромеханик из Петербурга лишился 6,5 млн рублей после звонка мошенников.