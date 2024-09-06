В США полицейские два часа гонялись за сбежавшей с фермы коровой, пишет издание UPI. Все это происходило на глазах у удивленных местных жителей.

Как пишут местные СМИ, полицейский из Массачусетса Роберт Лэнг, патрулируя город, увидел, как женщина верхом на лошади гонится за коровой. Офицер догнал американку и узнал, что та уже вызвала полицию, чтобы ей помогли поймать сбежавшее с фермы животное.

«Во время инцидента возникли незначительные помехи движению. Также был нанесен незначительный ущерб некоторым газонам в этом районе», — говорится в заявлении полиции.

Роберт присоединился к своим коллегам, которые на протяжении двух часов пытались поймать корову. После того, как животное было поймано, его хозяйка поблагодарила офицеров за помощь и пообещала внимательнее следить за обитателями своей фермы.

Ранее сбежавшего с фермы осла нашли среди стада лосей, где он стал вожаком.