Автора сериала Mr. Freeman хотят осудить на 8,5 года за фейки о ВС РФ

Прокурор запросил 8,5 года колонии заочно для автора сериала Mr. Freeman за фейки Павла Мунтяна (признан в РФ иностранным агентом) о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу и назначить ему (Мунтяну) наказание в виде 8,5 года колонии общего режима. Назначенное наказание прошу считать заочным», — сказал прокурор.

26 февраля 2023 года создателя Mr. Freeman заочно арестовали. Позже защита мультипликатора обжаловала его заочный арест за фейки о ВС РФ.

В конце декабря 2023 года стало известно об объявлении в розыск Павла Мунтяна. Поводом для возбуждения дела стал пост в его соцсетях, сделанный минувшей весной. До этого Хорошевский суд Москвы оштрафовал Мунтяна на 40 тысяч рублей.

До этого суд признал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом) виновным в распространении дезинформации о Вооруженных силах РФ и приговорил его к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Омске экс-депутата горсовета приговорили к сроку за фейки о ВС РФ.