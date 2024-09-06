Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше собираются арестовать белорусов, посадивших самолет Протасевича

Reuters: суд в Польше решил арестовать белорусов, причастных к делу Протасевича

close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд в Польше постановил арестовать трех белорусов, причастных к посадке самолета ирландской авиакомпании Ryanair в мае 2021 года с Романом Протасевичем (основателем признанной в Белоруссии террористической организации Nexta) на борту. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на прокуратуру.

В силовом ведомстве сообщили, что имеют достаточно оснований для предъявления обвинений в предоставлении неверной информации экипажу самолета и его преднамеренной посадке.

«Это привело к незаконному лишению свободы 132 человек, находившихся на борту самолета, включая граждан Польши», — говорится в постановлении.

При этом в прокуратуре не называют фамилий, но известно, что речь идет об Леониде Ч. (бывшем главе белорусского аэронавигационного предприятия), Евгении Т. (начальнике смены управления воздушным движением в Минске) и Андрее А. (высокопоставленном представитель КГБ Белоруссии).

В ведомстве уточнили, что все трое находятся за пределами Польши, но власти намерены подать ходатайство о выдаче европейских ордеров на их арест и попросить Интерпол о начале их розыска.

23 мая 2021 года в Минске по требованию белорусских властей совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заявили, что сообщение о наличии бомбы на рейсе Ryanair было заведомо ложным. Президент Белоруссии Лукашенко назвал доклад ИКАО об инциденте с рейсом Ryanair фальсификацией.

Ранее Романа Протасевича исключили из белорусского списка экстремистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами