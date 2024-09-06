В Швейцарии заметили автомобиль с портретом Гитлера

В Цюрихе заметили автомобиль, который ездил по городу с портретом Гитлера. Об этом пишет 20 Minuten.

Полицейские остановили автомобиль и провели диалог с водителем. Фото автомобиля с портретом Гитлера вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Некоторые пользователи требовали отнять машину у владельца.

Однако наказания, скорее всего, для него не последует. Дело в том, что в Швейцарии нет наказания за демонстрацию символики национал-социализма, уточняет источник.

До этого в Витебске задержали молодых людей, которые устроили фотосессию в футболках с Гитлером.

На фотографиях, сделанных ими 16 августа, видно, как двое юношей одеты в футболки с изображением Адольфа Гитлера. Они продемонстрировали в кадре нацистское приветствие, а затем фотограф опубликовал получившиеся снимки на своей странице в соцсети.

Ранее суд оштрафовал россиянина за публикацию видео с Гитлером.