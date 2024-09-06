МВД показало кадры задержания стрелка в Красноярске

Главное управление МВД России по Красноярскому краю опубликовало в Telegram-канале эксклюзивные кадры задержания подозреваемого в стрельбе на улице Аэровокзальной в Красноярске.

Согласно сообщению ведомства, сейчас мужчина 1993 года рождения находится в отделе полиции № 10, где с ним работают сотрудники органов внутренних дел.

Днем 6 сентября у дома №7 на Аэровокзальной улице в Красноярске произошла стрельба. По словам очевидцев, выстрелы раздались недалеко от школы №66, после чего на место происшествия прибыли силовики. Проезд между домами №5 и №7 на Аэровокзальной перекрыли.

Позднее в МВД сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, а стрелка задержали. По данным Telegram-канала Mash, он целился в воробьев и припаркованные на улице автомобили.

Накануне стрельба произошла в городе Кировске Ленинградской области. Инцидент произошел у здания библиотеки. Местный житель, предположительно, находившийся в состоянии опьянения, стрелял из пневматического оружия.

Ранее на Алтае конфликт в ресторане, где изуродовали девушку, закончился стрельбой.