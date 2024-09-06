Иномарка влетела в подземный пешеходный переход в Москве

Внедорожник влетел в подземный пешеходный переход в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Внедорожник вылетел с проезжей части в подземный пешеходный переход в Пресненском районе Москвы и перевернулся. Устанавливается личность водителя», — говорится в сообщении.

Позже Telegram-канал Baza машина слетела в переход и перевернулась, упав на крышу. По словам очевидцев, водитель поспешил скрыться с места ДТП — его пока так и не нашли. По предварительной информации, автомобиль был взят в аренду.

Незадолго до этого на МКАД произошла массовая авария с участием шести автомобилей.

ДТП произошло на западе Москвы в районе пересечения со Сколковским шоссе. По предварительной информации, автомобиль «Газель» на полном ходу врезался в несколько автомобилей. Среди них — машины каршеринга и такси. Утверждается, что пострадавших в ДТП нет.

Ранее в Москве автобус столкнулся с самосвалом.