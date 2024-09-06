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В Москве назвали количество отданных на выборах голосов

Число проголосовавших на выборах в Москве достигло 1 млн человек

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Пресс-служба Общественной палаты города Москвы

Более 1 млн человек проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского округов, а также района Куркино, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Чаще всего москвичи голосуют с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Такой способ доступен пользователям с полной учетной записью на портале mos.ru.

Также на избирательных участках 8 тыс. москвичей проголосовали с помощью бумажных бюллетеней, а 43 тыс. отдали свои голоса через электронные терминалы.

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева, на всех избирательных участках столицы находятся наблюдатели Штаба, также из Штаба ведется круглосуточное наблюдение. Голосование онлайн и на участках проходит штатно, нарушений не зафиксировано.

Выборы пройдут до 20:00 8 сентября.

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