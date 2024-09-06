Врач рассказала о пользе картофеля для здоровья

Картофель может приносить пользу для здоровья, в том числе, снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом Life рассказала гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Картофель содержит много калорий и углеводов, поэтому его считают менее полезным, чем другие овощи. Он способен вызывать резкое повышение уровня глюкозы в крови и при чрезмерном употреблении приводит к набору лишнего веса. Между тем в картофеле содержится много важных питательных веществ: калий, витамин С, фенольные кислоты, клетчатка. Особенно богат нутриентами молодой сезонный картофель», — сообщила эксперт.

По ее словам, благодаря своему составу этот овощ может регулировать артериальное давление, поддерживать работу сердца, способствовать укреплению иммунной системы и заживлению ран. Помимо этого, картофель защищает клетки от повреждений и уменьшает воспаление, поддерживает нервную систему, улучшает пищеварение и благотворно влияет на здоровье кишечника. При этом Кашух уточнила, что для получения максимальной пользы продукт лучше готовить на пару, запекать в духовке или варить.

Ученые из Корнельского университета до этого установили, что резистентный крахмал, содержащийся в хлебе, крупах, зеленых бананах, макаронах из цельного зерна, коричневом рисе и картофеле, может не приносить пользы некоторым людям. Они объяснили, что разная пища содержит разные типы пищевых волокон. При этом положительный эффект от потребления каждого из них зависит от уровня разнообразия и состава кишечного микробиома человека.

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