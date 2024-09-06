Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы привычки, делающие кожу тусклой и сухой

Косметолог Андрян: курение делает кожу тусклой

close
Shutterstock

Вредные привычки, такие как курение, могут сделать кожу тусклой и сухой. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-дерматолог, косметолог клиники DEGA Кнара Андрян.

«У курильщиков также появляется на лице сосудистая сетка, кожа становится землистого цвета. Никотин активно выводит витамин С из организма, поэтому курильщикам рекомендуется дополнительно принимать этот витамин», — посоветовала Андрян.

Она добавила, что кожу иссушает и частое употребление спиртных напитков. Кожные покровы, по ее словам, могут стать мелкоморщинистыми, появятся заломы и активная сосудистая стенка.

Дерматолог Шерин Идрисс до этого назвала три частые ошибки в уходе за кожей. Злоупотребление отшелушивающими средствами, плохое увлажнение и постоянная смена косметики могут привести к повреждению кожного барьера и отсутствию результатов от ухода, предупредила она.

Ранее врач назвал привычку, ускоряющую старение кожи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами