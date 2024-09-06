Названы привычки, делающие кожу тусклой и сухой

Вредные привычки, такие как курение, могут сделать кожу тусклой и сухой. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-дерматолог, косметолог клиники DEGA Кнара Андрян.

«У курильщиков также появляется на лице сосудистая сетка, кожа становится землистого цвета. Никотин активно выводит витамин С из организма, поэтому курильщикам рекомендуется дополнительно принимать этот витамин», — посоветовала Андрян.

Она добавила, что кожу иссушает и частое употребление спиртных напитков. Кожные покровы, по ее словам, могут стать мелкоморщинистыми, появятся заломы и активная сосудистая стенка.

Дерматолог Шерин Идрисс до этого назвала три частые ошибки в уходе за кожей. Злоупотребление отшелушивающими средствами, плохое увлажнение и постоянная смена косметики могут привести к повреждению кожного барьера и отсутствию результатов от ухода, предупредила она.

Ранее врач назвал привычку, ускоряющую старение кожи.