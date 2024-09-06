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Пьяный эстонец на гидроцикле пересек границу РФ

Пьяный житель Эстонии пересек на гидроцикле госграницу с Россией

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Postimees/Scanpix

Гражданин Эстонии пересек государственную границу с Россией и был возвращен назад. Об этом сообщает издание BALTNEWS в Telegram-канале.

Инцидент произошел 5 сентября на озере Ляммиярви. Пограничники обнаружили, что гидроцикл с тремя людьми на борту вышел за пределы эстонских вод. Инспекторы службы связались с судном, которое принадлежало Спасательному департаменту. Нарушителей доставили в поселок Вярска, где на них составили протоколы за незаконное пересечение границы, а также управление судном в состоянии алкогольного опьянения.

До этого в Ленобласти таможенники нашли у 52-летней россиянки, вернувшейся из Эстонии, золото на 1,3 млн рублей. Женщина пыталась пронести слитки драгоценного металла через «зеленый» коридор.

Ранее родившимся в России собакам запретили участвовать на выставках в Этонии.

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