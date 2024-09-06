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Открывший стрельбу в Красноярске задержан

Mash: в Красноярске задержали мужчину, который устроил стрельбу

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Красноярске задержали мужчину, который открыл стрельбу на улице Аэровокзальной. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, никто в инциденте не пострадал. Пока установили, что мужчина несколько раз выстрелил из окна в сторону припаркованных автомобилей. После выстрелов территорию дома оцепили, на месте работали сотрудники полиции.

Накануне стрельба произошла в городе Кировске Ленинградской области. Инцидент произошел у здания библиотеки. Местный житель, предположительно, находившийся в состоянии опьянения, стрелял из пневматического оружия.

Прибывшие на место полицейские задержали хулигана. Им оказался 39-летний безработный местный житель. На него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Задержанный не раз привлекался к уголовной ответственности. Оружие у него изъяли. В результате пальбы никто не пострадал.

Ранее сообщалось о происшествии в Ульяновске, где сосед обстрелял детей из страйкбольного ружья.

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