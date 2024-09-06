В Ростове-на-Дону после кражи пожертвований на СВО возбудят уголовное дело

После кражи ящика с пожертвованиями для бойцов СВО из магазина в Ростовской области будет возбуждено уголовное дело. Соответствующее распоряжение отдал глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин, сообщает Telegram-канал ведомства.

В публикации СК говорится о том, что в социальных медиа была размещена информация о похищении из магазинов ящиков с денежными пожертвованиями от граждан, переданными для помощи бойцам в зоне СВО.

Реагируя на нее, следственные органы провели проверку. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области возбудить уголовное дело и представить доклад.

Упомянутая кража произошла в Ростове-на-Дону в СНТ «Содружество». В ящике с пожертвованиями для бойцов находилось около восьми тысяч рублей — на них должны были закупить медикаменты и квадрокоптеры. Это не единственный подобный случай в регионе.

Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как злоумышленник берет коробку для пожертвований и удаляется.

20 августа в Ростове-на-Дону произошла драка с участием бойца СВО. Двое мужчин не поладили друг с другом из-за девушки.

Ранее сообщалось, что россиянин похитил пожертвования из храма и купил на них машину.