В МВД сообщили об отсутствии пострадавших при стрельбе в Красноярске

Во время стрельбы на улице Аэровокзальной в Красноярске никто не пострадал. Об этом сообщили в МВД.

По данным ведомства, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из окна в сторону припаркованных автомобилей. По предварительной информации, выстрелы раздались недалеко от школы №66, после чего на место происшествия прибыли силовики.

В настоящее время территория дома оцеплена, на месте работают сотрудники полиции, заключили в МВД.

Накануне стрельба произошла в городе Кировске Ленинградской области. Инцидент произошел у здания библиотеки. Местный житель, предположительно, находившийся в состоянии опьянения, стрелял из пневматического оружия.

Прибывшие на место полицейские задержали хулигана. Им оказался 39-летний безработный местный житель. На него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». В результате пальбы никто не пострадал.

Ранее сообщалось о происшествии в Ульяновске, где сосед обстрелял детей из страйкбольного ружья.