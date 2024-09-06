«Цифровая паранойя»: раскрыты две главные фобии россиян в интернет-пространстве

В области цифровой безопасности у россиян есть две основные фобии. Одна из них – это страх стать жертвой обмана, а другая – жертвой преследования, рассказал НСН директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Страх преследования жителей России связан с разработкой чипов и усовершенствованием способов слежения за людьми, отметил родин.

«Один из главных страхов – мол, как только внедрят чипы, начнут следить, что ты тот самый человек, который всем нужен – вот такая цифровая паранойя», — объяснил он.

Второй главный страх связан с фейковой информацией и ее валидизацией крупными медиахолдингами, добавил эксперт. Простыми словами – это страх быть обманутым, заключил он.

До этого эксперты выяснили главные цифровые суеверия россиян. Самым популярным оказался тезис о том, что незнакомым людям нельзя говорить по телефону «Да» или «Нет» — в него верят 75% респондентов. Люди верят, что мошенники могут записать разговор и использовать ответ, чтобы украсть деньги с банковского счета. Также россияне верят в то, что откат до заводских настроек полностью и безвозвратно удаляет всю информацию на телефоне.

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