Депутат Михаил Романов проголосовал на выборах в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы РФ от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов проголосовал на выборах губернатора Северной столицы и органов местного самоуправления.

Как отметил Романов, сегодня жители выбирают будущее Санкт-Петербурга.

«33 года назад горожане на референдуме проголосовали за то, чтобы Ленинград стал Петербургом. Тогда была изменена судьба города на Неве, была проложена новая траектория его развития, как полноценной второй столицы России», — сказал он.

По словам депутата, петербуржцы голосуют за то, какой будет жизнь в городе в XXI веке.

«Сентябрь 2024-го станет началом нового успешного этапа в истории Санкт-Петербурга», — сказал он.

Напомним, с 6 по 8 сентября в России проходят региональные выборы, включая выборы губернатора Санкт-Петербурга и депутатов Мосгордумы.