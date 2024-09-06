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На Беломорканале запустили движение судов после ликвидации аварии

Старовойт: движение судов на Беломорканале полностью восстановят 10 сентября

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Полное восстановление судоходства на Беломорканале планируется 10 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

По словам министра, 6 сентября в 15:00 будет запущено судоходство между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала с ограничением по осадке судов до 2,5 метра. Сейчас идет наполнение бьефа. Полное восстановление работы канала запланировано на 10 сентября.

Движение на Беломорканале было остановлено 29 июля из-за аварии: перемычка между 10-м и 11-м шлюзами оказалась размыта. В результате были затоплены поселок при шлюзе №11 и СНТ «Балтийский». В Сегежском округе республики был введен режим ЧС. По данным Росморречфлота, пострадали не менее десяти человек.

Канал в основном используется для доставки транзитных грузов в города Кольского полуострова, Белого и Баренцева морей. По каналу также проходят туристические маршруты на острова Соловецкого архипелага и в Архангельск.

Подробнее об аварии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что после аварии на Беломорканале в Карелии снизился уровень воды.

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