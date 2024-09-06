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Жители Красноярска сообщили о стрельбе на одной из улиц

«Борус. Люди»: на Аэровокзальной улице в Красноярске произошла стрельба

Стрельба произошла у дома №7 на Аэровокзальной улице в Красноярске. Об этом пишет Telegram-канал «Борус. Люди» со ссылкой на местных жителей.

По предварительной информации, выстрелы раздались недалеко от школы №66, после чего на место происшествия прибыли силовики. Отмечается, что проезд между домами №5 и №7 на Аэровокзальной перекрыли.

По словам красноярцев, полиция не пускает людей во двор.

Накануне стрельба произошла в городе Кировске Ленинградской области. Инцидент произошел у здания библиотеки. Местный житель, предположительно, находившийся в состоянии опьянения, стрелял из пневматического оружия.

Прибывшие на место полицейские задержали хулигана. Им оказался 39-летний безработный местный житель. На него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». В результате пальбы никто не пострадал.

Отмечается, что задержанный не раз привлекался к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось о происшествии в Ульяновске, где сосед обстрелял детей из страйкбольного ружья.

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