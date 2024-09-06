В павильоне «Умный город» на ВДНХ пройдут мероприятия в честь Дня города

В День города в Москве, 7 сентября, для гостей павильона «Умный город» на ВДНХ проведут викторины, игры и мастер-классы, сообщается на сайте мэра столицы.

Как рассказала начальник отдела выставочной деятельности столичного Департамента информационных технологий Анастасия Шарова, на выставке в павильоне продемонстрируют значимые и востребованные городские цифровые решения, благодаря которым столица входит в число самых умных мегаполисов мира.

«В день рождения Москвы в развлекательном формате мы предлагаем проверить знания детей и взрослых о применяемых в столице сервисах и технологиях, а подсказки и правильные ответы можно найти, изучив интерактивные экспозиции павильона. Любознательных гостей ждут квизы, викторины, задачи на смекалку и логику, мастер-классы, игры и, конечно же, памятные призы и подарки», — отметила она.

Отмечается, что праздничные мероприятия будут проходить с 12:00 до 18:00. Так, в павильоне проведут викторину о Москве, которой собраны вопросы об истории города, его современных достижениях и технологиях, которые применяются в столице.

Также каждый час в павильоне будет проходить блиц-игра, участники которой ответят на вопросы ведущего, связанные с историей, культурой, архитектурой и современным развитием Москвы.

Кроме того, для взрослых и детей подготовили настольные игры, интеллектуальные пазлы и головоломки, посвященные столице. Например, с помощью игры «Мемо» можно будет узнать об истории и культуре Москвы, а также увидеть знакомые места под новым углом. А игра «Башня» позволит попробовать себя в роли архитектора и посоревноваться в возведении самой высокой и устойчивой постройки.