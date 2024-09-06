Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В павильоне «Умный город» на ВДНХ пройдут мероприятия в честь Дня города

На ВДНХ покажут значимые цифровые решения Москвы

close
Пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы

В День города в Москве, 7 сентября, для гостей павильона «Умный город» на ВДНХ проведут викторины, игры и мастер-классы, сообщается на сайте мэра столицы.

Как рассказала начальник отдела выставочной деятельности столичного Департамента информационных технологий Анастасия Шарова, на выставке в павильоне продемонстрируют значимые и востребованные городские цифровые решения, благодаря которым столица входит в число самых умных мегаполисов мира.

«В день рождения Москвы в развлекательном формате мы предлагаем проверить знания детей и взрослых о применяемых в столице сервисах и технологиях, а подсказки и правильные ответы можно найти, изучив интерактивные экспозиции павильона. Любознательных гостей ждут квизы, викторины, задачи на смекалку и логику, мастер-классы, игры и, конечно же, памятные призы и подарки», — отметила она.

Отмечается, что праздничные мероприятия будут проходить с 12:00 до 18:00. Так, в павильоне проведут викторину о Москве, которой собраны вопросы об истории города, его современных достижениях и технологиях, которые применяются в столице.

Также каждый час в павильоне будет проходить блиц-игра, участники которой ответят на вопросы ведущего, связанные с историей, культурой, архитектурой и современным развитием Москвы.

Кроме того, для взрослых и детей подготовили настольные игры, интеллектуальные пазлы и головоломки, посвященные столице. Например, с помощью игры «Мемо» можно будет узнать об истории и культуре Москвы, а также увидеть знакомые места под новым углом. А игра «Башня» позволит попробовать себя в роли архитектора и посоревноваться в возведении самой высокой и устойчивой постройки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами