Врач дал советы по уходу за чувствительными зубами

Людям с острой реакцией зубов на температурные, химические и механические раздражители (гиперестезией) стоит использовать щетки с мягкой щетиной, чтобы не повреждать эмаль и не травмировать десны. Об этом Life рассказал стоматолог, хирург-имплантолог, основатель и руководитель московской «Стоматологии взаимоотношений Игоря Блюмкина» Игорь Блюмкин.

«Повышенная чувствительность зубов — это болезненное состояние, но его можно профилактировать. Современная стоматология предлагает множество эффективных методов снижения чувствительности зубов, которые могут значительно улучшить качество вашей жизни», — отметил эксперт.

По его словам, щетку нужно держать под углом к десне, так, чтобы щетинки были направлены к месту примыкания десны к зубу, очищать его нужно выметающими движениями. Он также рекомендует выбирать пасты для чувствительных зубов и сократить употребление продуктов и напитков, содержащих кислоты, например, цитрусовых, яблок, ягод, уксуса, кисломолочных продуктов, пить достаточное количество воды. Чтобы определить причину чувствительности и подобрать лечение, лучше обратиться к стоматологу, заключил Блюмкин.

Стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Виктория Чередниченко до этого рассказала «Газета.Ru», что с возрастом требования к уходу за зубами становятся более строгими. По ее словам, повышенная стираемость зубов, заболевания десен, потеря зубов — это основные проблемы, с которыми сталкиваются пожилой человек. Чтобы снизить риск этого, она советует посещать врача-стоматолога минимум раз в полгода.

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