Профессор раскрыл, какие болезни обостряет ковид

Коронавирус, как и другие инфекции, может обострять любое хроническое заболевание. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.

Так, могут обостряться сахарный диабет, гипертония, эмболические синдромы, грозящие инсультом или инфарктом, почечная недостаточность, нарушение проходимости артерий нижних конечностей. В связи с этим пожилые люди с хроническими болезнями переносят ковид хуже, чем более молодые, уточнил эксперт.

По его словам, у людей без таких диагнозов в первую очередь страдают кровеносная и нервная системы.

«Другие инфекции обычно так не бьют по нервной системе. А при «ковиде» появляются: мозговой туман и слабость; нарушения зрения, слуха; головокружение; тяжелейшая депрессия», — добавил Воробьев.

6 сентября первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко говорил, что медицинские учреждения в регионах имеют необходимый резерв коек для лечения пациентов с коронавирусом во время осеннего подъема уровня заболеваемости.

Ранее россиянам рассказали о мерах профилактики ковида.