Россиянам объяснили, почему их не спасут от стресса никакие советы

Никакие традиционные антистрессовые советы не могут помочь решить проблему, в том числе прогулки или здоровый образ жизни. Эти рекомендации направлены только на борьбу с биологическим стрессом, а сегодня люди страдают от эмоционального стресса, справиться с которым можно только изменением мышления, объяснил психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей.

Чаще всего людям советуют наладить сон, режим, заняться спортом, однако недосып или недостаток физической активности – это не главные причины стресса, отметил специалист.

«Стресс, которого, на самом деле, у современных людей сильно больше – это стресс эмоциональный. Это хроническое напряжение, которое человек испытывает в силу длительных отрицательных эмоций», — объяснил он, добавив, что в таких условиях у людей нет ресурса на прогулки или спорт.

В таком случае решать проблему нужно работой с отрицательными эмоциями и восстановлением ресурсной, отметил Хорс. По его словам, необходимо применить когнитивный подход, который подразумевает, что отрицательные эмоции на самом деле зависят не от жизненных обстоятельств, а от реакции человека на них. Он призвал задавать себе критические вопросы, о том, прав ли человек, соответствует ли его мнение объективной реальности. Это даст возможность опереться на многовариантную модель описания мира, что означает готовность человека к разным вариантам событий.

«Во-вторых, когда человек однозначно оценивает то, что с ним происходит как нечто плохое, важно напоминать себе, что «плохое» и «не так, как я хочу» – это не одно и то же», — подчеркнул психолог.

Если человек будет говорить, что события пошли не так, как он планировал вместо того, чтобы говорить, что все плохо, станет легче жить, заключил врач.

Ранее психолог объяснила, почему нельзя заглушать стресс едой.