В Якутии самолет эпично приземлился на берегу реки неподалеку от отдыхающих

В Якутии самолет Ан-2 с дрифтом приземлился на берегу реки. Видео с эффектной посадкой опубликовал Telegram-канал Baza.

На видео видно, как самолет садится на каменистый берег буквально в нескольких метрах от отдыхающих. Транспортная прокуратура начала проверку после появившихся в соцсетях видео.

В конце августа самолет Ан-2 с пассажирами совершил жесткую посадку во Владикавказе. По имеющейся информации, на борту находились десять взрослых парашютистов и двое детей. Все пассажиры живы.

В тот же день вертолет Ми-8 с пассажирами, направлявшийся в поселок Николаевка Елизовского района Камчатки, перестал выходить на связь. Воздушное судно перелетало с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка в 17 км юго-западнее аэропорта Елизово. Позже обломки самолета удалось найти. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

Ранее севший в пшеничном поле самолет начали разбирать на запчасти.