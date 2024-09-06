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В Якутии самолет эпично приземлился на берегу реки неподалеку от отдыхающих

Прокуратура Якутии проверит инцидент с Ан-2, который приземлился рядом с людьми

В Якутии самолет Ан-2 с дрифтом приземлился на берегу реки. Видео с эффектной посадкой опубликовал Telegram-канал Baza.

На видео видно, как самолет садится на каменистый берег буквально в нескольких метрах от отдыхающих. Транспортная прокуратура начала проверку после появившихся в соцсетях видео.

В конце августа самолет Ан-2 с пассажирами совершил жесткую посадку во Владикавказе. По имеющейся информации, на борту находились десять взрослых парашютистов и двое детей. Все пассажиры живы.

В тот же день вертолет Ми-8 с пассажирами, направлявшийся в поселок Николаевка Елизовского района Камчатки, перестал выходить на связь. Воздушное судно перелетало с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка в 17 км юго-западнее аэропорта Елизово. Позже обломки самолета удалось найти. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

Ранее севший в пшеничном поле самолет начали разбирать на запчасти.

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