Памфилова раскрыла, какие меры безопасности принимаются на выборах в Курской области

В Курской области приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на выборах в единый день голосования. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«Мы приняли в целях обеспечения безопасности все необходимые меры (в Курской области — «Газета.Ru»)», — сказала она.

Памфилова отметила, что в их числе специалисты запустили досрочное голосование. Сделано это было с целью, чтобы не допустить скопления людей и минимизировать удары по мирному населению.

Глава ЦИК подчеркнула, что жители Курской области голосуют активно, явка в настоящее время на участки составила уже около 40%.

6 сентября в РФ начались выборы в органы государственной власти разного уровня. Голосование завершится вечером 8 сентября. ЦИК сообщил, что в шести регионах страны впервые организуют дистанционное электронное голосование. Всего ДЭГ пройдет в 25 субъектах.

На выборы в Мосгордуму свои кандидатуры выдвинули 389 человек. Из них были зарегистрированы 281. С 6 по 8 сентября в столице будут работать 1440 избирательных участков.

Ранее в ЦИК РФ предложили ограничить съемку на избирательных участках в приграничных регионах.