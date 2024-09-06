Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Памфилова раскрыла, какие меры безопасности принимаются на выборах в Курской области

Памфилова: в Курской области приняли все меры для безопасности на выборах

close
Сергей Тарасов/РИА Новости

В Курской области приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на выборах в единый день голосования. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«Мы приняли в целях обеспечения безопасности все необходимые меры (в Курской области — «Газета.Ru»)», — сказала она.

Памфилова отметила, что в их числе специалисты запустили досрочное голосование. Сделано это было с целью, чтобы не допустить скопления людей и минимизировать удары по мирному населению.

Глава ЦИК подчеркнула, что жители Курской области голосуют активно, явка в настоящее время на участки составила уже около 40%.

6 сентября в РФ начались выборы в органы государственной власти разного уровня. Голосование завершится вечером 8 сентября. ЦИК сообщил, что в шести регионах страны впервые организуют дистанционное электронное голосование. Всего ДЭГ пройдет в 25 субъектах.

На выборы в Мосгордуму свои кандидатуры выдвинули 389 человек. Из них были зарегистрированы 281. С 6 по 8 сентября в столице будут работать 1440 избирательных участков.

Ранее в ЦИК РФ предложили ограничить съемку на избирательных участках в приграничных регионах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами