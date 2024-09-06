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Иностранец хотел вылететь из российского аэропорта в Сирию, чтобы примкнуть к террористам

ФСБ: в РФ осудили иностранца за попытку примкнуть к террористам в Сирии

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина иностранного государства к шести годам лишения свободы за попытку присоединиться к террористам в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, иностранца задержали в аэропорту Внуково. Он планировал выехать в Сирию, где намеревался вступить в ряды международной террористической организации.

Задержанного признали виновным по статье об организации деятельности террористической организации и участии в ее работе. Личность обвиняемого не раскрывается.

27 августа сотрудники управления ФСБ по Бурятии задержали жителя республики по обвинению в подготовке к участию в деятельности террористической организации.

По версии следствия, обвиняемый в ходе переписки инициативно высказывал желание присоединиться к террористической организации, чья деятельность направлена на подрыв основ конституционного строя России. Название организации в пресс-релизе суда не указано.

Ранее ФСБ задержала россиянку по подозрению в покушении на госизмену.

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