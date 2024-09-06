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Стало известно, где пройдет молодежный форум «Утро» в 2025 году

Молодежный форум «Утро» в 2025 году пройдет в Тюменской области

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Shutterstock

В 2025 году ежегодный молодежный форум «Утро» пройдет в Тюменской области. Об этом сообщает издание «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр областного правительства.

Соответствующее решение приняли полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Владимир Якушев и губернатор региона Александр Моор. Сейчас организаторы ведут работу по выбору темы и площадки для мероприятия. Якушев отметил, что форум отличается тем, что проходит в разных регионах УФО.

«Это хорошая возможность для молодых людей лучше узнать особенности наших регионов, обсудить актуальные темы их развития», — сказал полпред.

В 2024 году форум провели на территории кампуса Уральского федерального университета в Екатеринбурге, темой стал «Урал профессиональный». В нем приняли участие более 1 тыс. человек.

До этого сообщалось, что в Москве с 16 по 18 сентября в четвертый раз пройдет глобальный форум Ecumene 2024. Главной темой мероприятия в этом году станет технологическая трансформация в контексте устойчивого развития. Всего в рамках форума пройдет 18 дискуссий, объединенных в четыре трека: устойчивая экономика, равноправие в технологиях, всеобщее благо, преемственность поколений.

Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме предложили провести «пельменный баттл».

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