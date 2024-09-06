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В Тюмени вынесли приговор местному авторитету, который вымогал деньги у проституток

В Тюмени приговорили к 17 годам заключения местного вора в законе Патрушева

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Информационное агентство ТюменьPRO/YouTube

Тюменский областной суд вынес приговор «смотрящему» над Тюменью, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Сергея Патрушева, известного в криминальном мире как «Патрушонок», и его подельников задержали еще в 2021 году после жалоб секс-работниц, у которых бандиты вымогали деньги.

По данным следствия, сам Патрушев причастен к 13 эпизодам вымогательств. Его также признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и создании преступного сообщества.

В итоге мужчину приговорили к штрафу в размере 2 млн рублей и 17 годам лишения свободы, отбывать наказание вор в законе будет в колонии строго режима. Кроме того, суд удовлетворил иск одного из потерпевших и конфисковал денежные средства осужденного в сумме свыше 200 тыс. рублей.

В январе областной суд вынес приговор одному из сообщников Патрушева Косыреву, он лишился свободы на 16 лет.

Ранее экс-советника губернатора Орловской области обвинили в создании ОПГ.

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