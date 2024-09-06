В Госдуме сообщили о первых результатах закона о целевом обучении

Вступивший в этом году в силу закон о целевом обучении уже показал прекрасные результаты, рассказала автор документа, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Новые правила позволят решить поставленные властями задачи и гарантируют ребятам рабочее место, рассказала она в беседе с RT.

«Мы уже увидели ребят с высокими результатами ЕГЭ, которые бы желали приехать на Дальний Восток из центральной части России. Мы сможем реализовать задачи президента благодаря этому закону», — отметила Яровая.

Она напомнила о масштабной цифровой платформе, с помощью которой молодежь из любого региона может получить действительно востребованное сегодня образование и гарантированно найти работу.

Напомним, закон о целевой обучении приняли в апреле прошлого года. Подчеркивается, что главное в системе целевого обучения — создание условий, «чтобы будущий специалист после обучения пришел на работу, к которой его готовили». Раньше для поступления на целевой абитуриент должен был сам искать организацию — заказчика обучения. А теперь создан специальный портал, на котором все организации, которые хотят и могут выступить заказчиками обучения на разных уровнях образования, публикуют свои заявки и условия».

Ранее сообщалось, что Минздрав планирует изменить правила целевого набора на обучение.