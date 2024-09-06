Более 450 тысяч москвичей проголосовали на выборах в Мосгордуму

Более 450 тыс. человек приняли участие в голосовании на выборах депутатов Московской городской Думы (МГД) восьмого созыва, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве.

Как отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, все избирательные участки открылись вовремя.

«Также начала работать группа разбора, основной задачей которой является объективная оценка поступающих с УИК данных и оперативное принятие решений по каждому случаю», — сказал он.

Ковалев добавил, что выборы проходят в штатном режиме.

Как отметил заместитель руководителя Общественного штаба Александр Асафов, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) вновь доказывает, насколько удобен этот способ голосования.

«Его несомненный плюс в том, что проголосовать можно на любом избирательном участке, вне зависимости от адреса постоянной регистрации», — сказал он.

Напомним, с 6 по 8 сентября проходят выборы в Мосгордуму, а также выборы муниципальных депутатов в 8 округах ТиНАО.