Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более 450 тысяч москвичей проголосовали на выборах в Мосгордуму

Вадим Ковалев: выборы в Москве проходят в штатном режиме

close
Пресс-служба Общественной палаты города Москвы

Более 450 тыс. человек приняли участие в голосовании на выборах депутатов Московской городской Думы (МГД) восьмого созыва, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве.

Как отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, все избирательные участки открылись вовремя.

«Также начала работать группа разбора, основной задачей которой является объективная оценка поступающих с УИК данных и оперативное принятие решений по каждому случаю», — сказал он.

Ковалев добавил, что выборы проходят в штатном режиме.

Как отметил заместитель руководителя Общественного штаба Александр Асафов, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) вновь доказывает, насколько удобен этот способ голосования.

«Его несомненный плюс в том, что проголосовать можно на любом избирательном участке, вне зависимости от адреса постоянной регистрации», — сказал он.

Напомним, с 6 по 8 сентября проходят выборы в Мосгордуму, а также выборы муниципальных депутатов в 8 округах ТиНАО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами