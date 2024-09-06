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В Чебоксарах возбудили дело из-за падения рабочего в шахту лифта

В Чебоксарах главного инженера обвинили в падении рабочего в шахту лифта

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Depositphotos

В Чебоксарах после падения рабочего в шахту будут судить исполняющего обязанности директора компании по обслуживанию лифтов, сообщили в СУ СКР по Чувашской республике.

Уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» было возбуждено в отношении главного инженера, который исполняет обязанности директора организации, специализирующейся на обслуживании лифтов.

По версии следствия, 18 июня электромеханик, работающий в этой компании, менял тяговые канаты грузового лифта в одной из чебоксарских многоэтажек, но во время проведения работ он сорвался и рухнул в шахту с высоты более двух метров. В результате он получил телесные повреждения, а судебно-медицинская экспертиза расценила их как причинившие тяжкий вред здоровью.

Оказалось, что подозреваемый допустил потерпевшего к выполнению работ на высоте без обучения технике безопасности и без выдачи необходимых страховочных систем. Обстоятельства произошедшего выясняются, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, отметили в ведомстве.

Ранее направлявшийся к врачу мужчина застрял в больничном лифте и просидел там 42 часа.

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