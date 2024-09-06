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Стаффордширский терьер отца укусил за лицо его годовалую дочь и напал на ее мать

Во Франции арестовали отца из-за нападения собаки на его маленькую дочь

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Shutterstock

Во Франции отца семейства арестовали из-за нападения домашней собаки на его дочь и жену, сообщил BFMTV.

Американский стаффордширский терьер напал на годовалую дочь хозяина 2 сентября в Виллер-Сен-Поле, ребенок получил «серьезные травмы лица» и был госпитализирован. Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает. Как уточняется, 25-летняя мать девочки также была укушена собакой, когда попыталась вмешаться в происходящее и отбить свою дочь. Она тоже попала в больницу.

Правоохранители взяли под стражу 23-летнего отца ребенка как «предполагаемого владельца животного». Мужчина, уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов, признался, что «не соблюдал формальности, необходимые для содержания животного такого типа», но заметил, что обычно его собака не ведет себя агрессивно.

Начато расследование по факту «непреднамеренного причинения телесных повреждений собакой». Известно, что в тот же день отцу пострадавшей временно изменили меру пресечения, чтобы тот смог пойти к постели дочери.

Ранее в Петербурге домашняя собака вцепилась в лицо ребенку хозяев.

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