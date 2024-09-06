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В Якутии пропал трехлетний ребенок

В Вилюйском районе Якутии ищут пропавшего трехлетнего ребенка

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freepik.com

Трехлетний ребенок пропал в Вилюйском районе Якутии, сообщили в республиканской службе спасения.

Сегодня ночью житель села Жемкон позвонил в единую диспетчерскую службу и заявил, что его сын 2021 года рождения пропал с территории домовладения накануне вечером. По словам мужчины, в последний раз он видел ребенка около 20:30 во дворе дома.

На место немедленно прибыли девять правоохранителей, к обходу дворов в населенном пункте подключились 50 местных жителей. Утром к поисковой операции присоединились 10 волонтеров из Верхневилюйского колледжа, а из Якутска выехали еще шесть сотрудников Службы спасения Якутии с БПЛА.

К настоящему времени поисковики уже дважды обследовали все дворы и надворные постройки в Жемконе, использовали квадрокоптер для облета границ населенного пункта, а берега близлежащих озер Эбэ и Сайылык объехали на квадроцикле. Пока поиски несовершеннолетнего результатов не принесли, спасательная операция продолжается.

Ранее пропавшего год назад в Карелии ребенка нашли у сектантов в Ульяновской области.

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