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На северо-востоке Украины зафиксировали взрыв

«Страна.ua»: в Харькове произошел взрыв

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Gian Marco Benedetto/Anadolu Agency via Reuters Connect

Взрыв произошел в городе Харькове на северо-востоке Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

Иные подробности о ситуации в населенном пункте не раскрываются.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время на территории Харьковской области действует воздушная тревога. Особый режим объявили в 8:54 (совпадает с мск).

5 сентября в Киеве также зафиксировали взрыв. Как писало издание «Страна.ua», ЧП произошло в Дарницком районе.

В тот же день глава военной администрации Днепропетровской области Украины Сергей Лысак заявил о повреждении инфраструктуры на территории региона. Но чиновник решил не уточнять, сколько и какие именно объекты получили урон.

4 сентября в городе Львове на западе Украины произошли сразу несколько взрывов. Впоследствии в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» появилась информация о том, что российские солдаты нанесли удар по местному железнодорожному вокзалу. Через него в страну осуществлялись поставки западной техники, подчеркивалось в публикации.

Ранее промышленное предприятие на востоке Украины получило повреждения.

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