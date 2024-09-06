Вывоз красной икры с Дальнего Востока могут ограничить

Допустимый вес вывозимой на самолетах красной икры хотят ограничить навсегда и распространить это правило на все субъекты Дальневосточного федерального округа. Соответствующее предложение в беседе с ТАСС озвучил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Промежуточные результаты неплохие, но остались лазейки. <...> Поэтому сейчас у нас есть идея сделать это не экспериментом, а ввести на постоянной основе, причем для всех дальневосточных субъектов», — заявил руководитель ведомства.

По словам Шестакова, ограничения будут касаться Магадана, Чукотки, Камчатки, продолжения Приморья, Сахалина и Хабаровского края, но не Еврейского АО, и не Бурятии.

В 2022 году на Камчатке вступил в силу запрет на вывоз более 10 кг икры на человека за один рейс. Правило действует с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года. Камчатка является лидирующим регионом Дальнего Востока по вылову лососей и производству рыбной продукции, в том числе и красной икры.

Меру хотят продлить до 2027 года. При этом власти пока не планируют расширять действие эксперимента по ограничению вывоза икры авиапассажирами на другие виды рыбной продукции.

Ранее стало известно, что российских рыбаков хотят обязать отчитываться о ценах на сельдь и лосось.