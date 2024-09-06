На Ямале женщину будут судить за повторное нападение на полицейского

Жительница Нового Уренгоя попала под суд за публичное оскорбление и применение насилия к представителю власти, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, 21 августа в дежурную часть позвонила местная жительница 1979 года рождения и заявила, что у нее произошел конфликт с соседом. Прибывшие полицейские выяснили, что тот лишь сделал женщине замечание по поводу громко включенной ею музыки, а сама заявительница находится в состоянии алкогольного опьянения.

Тогда правоохранители взяли с горожанки объяснения и предложили ей подписать протокол, но хозяйка квартиры оскорбила сотрудников МВД и нанесла удары одному из них. Те попросили женщину остановиться, а затем применили к ней спецсредства.

«В ходе следствия установлено, что обвиняемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений», — говорится в сообщении ведомства.

По делу уже вынесено обвинительное заключение, в ближайшее время фигурантка предстанет перед судом.

Ранее пьяная россиянка натравила ротвейлера на полицейских и напала на них с обувной ложкой.