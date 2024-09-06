Исследователи назвали регион, откуда молодежь готова переехать больше всего

Чем удаленнее регион от Москвы и Санкт-Петербурга — тем выше в нем доля молодежи, которая готова уехать ради работы. К таким выводам пришли исследователи Superjob, пишет РБК.

Superjob изучил 8,7 млн резюме активных за последний год пользователей от 18 до 24 лет из всех округов России. Авторы исследования брали во внимание резюме, в которых было указано о готовности к переезду.

Выше всего готовность к релокации среди молодежи в России у жителей Дальневосточного федерального округа, переехать оттуда ради работы готовы 25% респондентов. А из столицы переехать по работе готовы лишь 10% молодых людей.

Уехать из Центрального федерального округа и Санкт-Петербурга на заработки готовы по 12% молодежи, при этом от общего числа участников исследования доля немного ниже в северной столице — 14% против 16% в ЦФО.

Из Северо-Западного федерального округа готовы к переезду 13% молодых соискателей. Приволжский федеральный округ показал средний результат в 20%.

22% соискателей из Южного федерального округа заявили о готовности релоцироваться, из Уральского федерального округа — 19%, Сибирского федерального округа — 21%.

Ранее исследователи выяснили, что удаленная работа в России вернулась к доковидным уровням.