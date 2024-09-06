В Шебекине на двери жилых домов установили специальные контроллеры

Около 500 контроллеров, предназначенных для быстрого открытия магнитных домофонов при объявлении ракетной опасности, установили на входные двери в многоквартирных жилых домах в городе Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, данные устройства подключены к системе Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). Благодаря этому в случае объявления в населенном пункте воздушной тревоги они будут автоматически открывать домофоны в течение пяти–десяти секунд.

«Значит все, кто находится рядом с этими подъездами, имеют возможность спасти свои жизни», — подчеркнул глава субъекта.

Как он отметил, на дверях с контроллерами специалисты разместили соответствующие наклейки.

Также губернатор обратил внимание, что некоторые устройства не всегда срабатывают во время артиллерийских обстрелов. Гладков уточнил, что сейчас власти принимают необходимые меры для решения этой проблемы.

Вечером 5 августа город Шебекино трижды подвергся обстрелам со стороны украинских войск. После атак в населенном пункте зафиксировали повреждение 15 частных домов, а также одного предприятия и нескольких автомобилей.

Ранее в Шебекине при обстреле со стороны украинских солдат пострадал мирный житель.