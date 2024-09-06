Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Шебекине на двери жилых домов установили специальные контроллеры

Гладков: на двери жилых домов в Шебекине установили около 500 контроллеров

close
Настоящий Гладков' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал Настоящий Гладков

Около 500 контроллеров, предназначенных для быстрого открытия магнитных домофонов при объявлении ракетной опасности, установили на входные двери в многоквартирных жилых домах в городе Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, данные устройства подключены к системе Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). Благодаря этому в случае объявления в населенном пункте воздушной тревоги они будут автоматически открывать домофоны в течение пяти–десяти секунд.

«Значит все, кто находится рядом с этими подъездами, имеют возможность спасти свои жизни», — подчеркнул глава субъекта.

Как он отметил, на дверях с контроллерами специалисты разместили соответствующие наклейки.

Также губернатор обратил внимание, что некоторые устройства не всегда срабатывают во время артиллерийских обстрелов. Гладков уточнил, что сейчас власти принимают необходимые меры для решения этой проблемы.

Вечером 5 августа город Шебекино трижды подвергся обстрелам со стороны украинских войск. После атак в населенном пункте зафиксировали повреждение 15 частных домов, а также одного предприятия и нескольких автомобилей.

Ранее в Шебекине при обстреле со стороны украинских солдат пострадал мирный житель.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами