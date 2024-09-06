Прошедшее лето в северном полушарии побило рекорд

2024 год стал самым жарким в северном полушарии за всю историю наблюдений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные европейской мониторинговой службы по изменению климата Copernicus.

«В последние три месяца 2024 года были зарегистрированы самые высокие температуры за июнь и август, а также самый жаркий день в истории и самое жаркое лето в северном полушарии», — сообщила заместитель директора службы Copernicus Саманта Берджесс.

Она добавила, что с установлением новых температурных рекордов увеличивается вероятность того, что 2024 год станет самым горячим за всю историю наблюдений.

Ранее Copernicus сообщала, что 22 июля на планете была зафиксирована новая рекордная глобальная средняя температура — 17,15 ℃.

Жаркое лето проявило себя во многих странах. Так, засуха обнажила руины деревни в главном водохранилище столицы Греции. Рекордная жара и длительная засуха обнажили остатки деревни Каллио, которую затопили в конце 1970-х годов при создании озера Морнос — главного водохранилища Афин.

Ранее на Украине заговорили о последствиях жары для энергосистемы.