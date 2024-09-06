СМИ сообщили о «кибер-законе» в деле Дурова

Два из шести обвинений, предъявленных жандармерией Франции основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, привлекли меньше внимания по сравнению с остальными, но вызвали значительный резонанс в технологическом секторе. Об этом говорится в статье Politico.

Вызвавшие резонанс обвинения связаны с предоставлением криптографических услуг, обеспечивающих конфиденциальность без обязательного декларирования, а также с предоставлением и импортом криптографических средств, которые не обеспечивают функции аутентификации или проверки целостности, также без обязательного декларирования.

Основу данных обвинений составляет закон 2004 года, который требует от компаний, предоставляющих криптографические услуги, уведомлять французское агентство по кибербезопасности ANSSI и сохранять «описание технических характеристик криптографического инструмента», а также исходный код программного обеспечения.

В отличие от других обвинений, которые в основном касаются распространения незаконного контента, эти обвинения стали неожиданностью для таких приложений, как iMessage от Apple, Signal или WhatsApp (принадлежит Meta (признана в России экстремистской и запрещена), которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Издание отмечает, что подобными «неясными законами» некоторые западные правительства пытаются установить контроль над частной перепиской в интернете.

Юристы и специалисты отрасли, опрошенные Politico, не нашли примеров за последние 20 лет, когда этот закон применялся к технологическим платформам. Генеральный директор Proton Энди Йен отметил, что это является «экономическим самоубийством», которое мгновенно и кардинально меняет восприятие основателей и инвесторов.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

Ранее Дуров выпустил первое заявление после задержания.