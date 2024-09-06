Жители Курска месяц не могут связаться со своими родителями из приграничья

Житель Курской области Владимир рассказал журналистам, что его друзья пытаются найти своих пожилых родителей, пропавших из приграничного села Снагость. Об этом пишет РИА Новости.

Последний раз они выходили на связь 10 августа.

«У моих близких друзей — супругов из Курска — родители пропали без вести. Они живут в селе Снагость. Десятого августа они последний раз выходили на связь, сообщили, что идут укрыться от обстрелов на ферму,» — рассказал Владимир.

По его словам, в доме родителей находилась сестра жены друга. Накануне нападения ВСУ на Курскую область они все вместе уехали на море, что помогло девушке спастись.

«Что произошло с домом их родителей, пока неизвестно,» — добавил мужчина.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее была раскрыта схема мошенников со списками пропавших под Курском.