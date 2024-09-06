Трамп презрительно высказался о мигрантах в США

Бывший президент США Дональд Трамп, который стремится вновь занять высший пост в стране, заявил, что текущая американская администрация привела к миграционному кризису, отравляющему Америку. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, ситуация в стране осложнилась из-за того, что 21 миллион человек, включая бывших заключенных и пациентов психиатрических учреждений, а также террористов, были допущены в США. Политик обозначил этот кризис как наиболее серьезную проблему, с которой когда-либо сталкивались США.

Данные комментарии были сделаны Трампом на встрече с избирателями в Гаррисберге, штат Пенсильвания, организованной телеканалом Fox News, после того как Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, отказалась от участия в дебатах.

В августе Трамп отметил, что провальная миграционная политика нынешней администрации США привела к эпидемии преступности в стране.

До этого кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс предложил депортировать из страны миллион нелегальных мигрантов.

Ранее Трампа огорчило нежелание мигрантов из «хороших» стран приезжать в США.