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В России упал спрос на копирайтеров и редакторов

«Ъ»: спрос на копирайтеров и редакторов снизился из-за популярности нейросетей

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Shutterstock

Рост популярности нейросетей привел к снижению спроса на услуги копирайтеров и редакторов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Участники рынка фриланса отметили снижение вакансий в сферах, связанных с расшифровкой и переводом текстов. Отмечается, что средняя зарплата копирайтеров и редакторов снизилась на 21 и 13 процентов соответственно. При этом растет спрос на вакансии, в требованиях к которым указано умение работать с генеративными нейросетевыми продуктами (GPT).

В январе основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров заявил, что пятерку вакансий, на которых чаще всего требуют навыки работы с искусственным интеллектом, возглавляет аналитик. В то же время Захаров отрицает вероятность безработицы из-за ИИ – подобные опасения он объяснил непониманием ситуации на рынке труда. Сообщалось, что количество вакансий, которые требуют от соискателя навык работы с нейросетями, за полгода выросло на 62%.

Ранее нейросеть помогла девушке составить резюме и устроиться на работу.

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