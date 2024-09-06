Питерские «Кресты» выставят на аукцион в конце 2024 года

В конце 2024 или начале 2025 года на аукцион будет выставлен комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге, сообщил «Ведомостям» генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

По его словам, начальная цена объекта может приблизиться к одному миллиарду рублей. Точная стоимость будет установлена после завершения оценки, которая будет проведена к моменту объявления аукциона.

Здания «Крестов» теперь относятся к вновь выявленным объектам культурного наследия Петербурга. Ожидается, что их приспособят под современный арт-кластер.

Следственный изолятор №1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, более известный как «Кресты», был построен в конце 19 века. За время его существования здесь отбывали наказание поэт Иосиф Бродский, писатель Лев Гумилев, а также революционеры Анатолий Луначарский и Лев Троцкий. Комплекс состоит из двух пятиэтажных зданий в форме креста, административного корпуса с церковью, а также включает помещения для сотрудников, кухню, больницу, баню и котельную. В конце 2017 года «Кресты» были заменены новым комплексом — «Кресты-2» в Колпино.

Ранее пропавшая со стены «Крестов» доска в память Ахматовой нашлась у адвоката.