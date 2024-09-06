Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Питерские «Кресты» выставят на аукцион в конце 2024 года

Мутко: бывшую тюрьму «Кресты» хотят продать за 1 млрд рублей

close
Andrew Shiva/Wikimedia

В конце 2024 или начале 2025 года на аукцион будет выставлен комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге, сообщил «Ведомостям» генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

По его словам, начальная цена объекта может приблизиться к одному миллиарду рублей. Точная стоимость будет установлена после завершения оценки, которая будет проведена к моменту объявления аукциона.

Здания «Крестов» теперь относятся к вновь выявленным объектам культурного наследия Петербурга. Ожидается, что их приспособят под современный арт-кластер.

Следственный изолятор №1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, более известный как «Кресты», был построен в конце 19 века. За время его существования здесь отбывали наказание поэт Иосиф Бродский, писатель Лев Гумилев, а также революционеры Анатолий Луначарский и Лев Троцкий. Комплекс состоит из двух пятиэтажных зданий в форме креста, административного корпуса с церковью, а также включает помещения для сотрудников, кухню, больницу, баню и котельную. В конце 2017 года «Кресты» были заменены новым комплексом — «Кресты-2» в Колпино.

Ранее пропавшая со стены «Крестов» доска в память Ахматовой нашлась у адвоката.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами