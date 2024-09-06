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В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

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Inna Varenytsia/REUTERS

На территории Воронежской области объявлена опасность атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», – говорится в посте главы области.

Он призвал жителей сохранять спокойствие, заверив, что силы ПВО находятся наготове.

Накануне средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Курской области украинский беспилотник.

В ночь на 1 сентября силы ПВО сбили в общей сложности 158 дронов ВСУ над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю российско-украинского конфликта.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военный эксперт назвал цель атаки дронов на регионы России.

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Атаки БПЛА на Россию
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