ФБР провело обыски у заместителей мэра Нью-Йорка

Сотрудники ФБР провели обыски в домах двух ближайших помощников мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источник.

Обыски в домах первого заместителя мэра Шины Райт в Гамильтон-Хайтс и заместителя мэра по общественной безопасности Фила Бэнкса в Холлисе прошли в рамках федерального расследования.

«Следователи не указали нам, что мэр или его сотрудники являются объектами какого-либо расследования», — сказала телеканалу главный адвокат мэра Лиза Зорнберг.

По данным источников ABC, ФБР в ходе обысков изъяло электронику и другие вещи. По его словам, обыски, по всей видимости, не связаны с расследованием того, принимал ли Адамс пожертвования от Турции в обмен на официальные услуги.

Мэр Нью-Йорка и члены его команды ранее получили повестки в суд в рамках федерального расследования их возможной вовлеченности в коррупционные связи. Адамса подозревают в получении незаконных пожертвований от турецких властей во время сбора средств для предвыборной кампании в 2021 году.

В конце августа сообщалось, что в США пройдут обыски в домах сотрудничающих с российскими СМИ граждан.

Ранее бывший американский разведчик обвинил ФБР в многолетней слежке.