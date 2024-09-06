Павел Дуров впервые после задержания во Франции выступил с публичным заявлением

Основатель Telegram Павел Дуров назвал неожиданным свое задержание во Франции. Соответствующий пост он опубликовал в своем англоязычном Telegram-канале.

По его словам, у Telegram есть официальный представитель в Евросоюзе, который принимает запросы ЕС и отвечает на них. Как отметил Дуров, адрес электронной почты Telegram был общедоступен для любого жителя ЕС, который наберет в Google «Адрес Telegram EU для правоохранительных органов».

Также Дуров рассказал, что он был частым гостем во французском консульстве в Дубае. У французских властей, как отметил основатель Telegram, было множество способов связаться с ним и попросить о помощи. Он подчеркнул, что некоторые время назад, когда его попросили, он помог установить горячую линию с мессенджером для борьбы с угрозой терроризма во Франции.

Кроме того, Дуров заявил, что страна, которая недовольна интернет-сервисом, должна возбуждать иск против самого сервиса, а не его владельца.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее стало известно о планах Дурова перевезти Ирину Болгар и своих детей во Францию.