Больше половины российских IT-специалистов не пьют алкоголь на праздниках

Каждый пятый IT-специалист знает точную дату профессионального праздника — 256-й день в году. 27,4% опрошенных убеждены, что он проходит в первое воскресенье сентября, а 39,2% уверены, что в России он совсем не отмечается. Это показало исследование финтех-компании Точка, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Несмотря на популярность сферы IT, День программиста в России пока не распространен так широко, как День учителя или врача — 82% опрошенных его не отмечают. 10% праздновали внутри своей компании лишь однажды, а 7,8% — ежегодно устраивают корпоратив или собираются самостоятельно с коллегами.

Хотя праздник отмечает не много компаний, получать подарки IT-специалисты все равно хотели бы. Среди самых желанных — денежные премии от начальства (48,2%), на втором месте — гаджеты или принадлежности для комфортной работы за компьютером (12,5%), а на третьем — корпоративный мерч (9%).

Во время праздников больше половины опрошенных (52%) не употребляют алкоголь. Остальные IT-специалисты предпочитают белое вино (31,3%) и пиво (23,5%), а также виски (12,6%), джин (6,9%) и текилу (6%).

Оказалось, что чаще всего употребляют алкоголь специалисты позиции Junior (51%) и Middle (52,7%). Нередко встречается стереотип о том, что все айтишники — интроверты, однако согласно опросу, отмечать праздники с горячительными напитками 66% программистов предпочитают в кругу друзей, а 12% — с партнером.

Говоря об отношении к напиткам в разных городах, среди приверженцев здорового образа жизни лидируют специалисты из Самары, Москвы и Нижнего Новгорода. И напротив, самые неравнодушные к алкоголю айтишники оказались в Казани и Екатеринбурге: на бутылку любимого напитка респонденты готовы потратить до 2000 рублей, а на поход в бар — до 7000 рублей.

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