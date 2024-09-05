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В Москве задержали россиян, проникших в цирк ради острых ощущений

В Москве поймали мужчин, проникших в цирк ради острых ощущений

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Росгвардия

В Москве мужчины решили проникнуть на территорию цирка ради острых ощущений и попались. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по столице.

По информации ведомства, инцидент произошел в цирке на улице Вернадского. Патрульным Росгвардии поступил тревожный сигнал с охраняемого объекта, и они отправились на место, где охранник территории сообщил о троих мужчинах, которые совершили проникновение.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителей. Ими оказались москвичи в возрасте от 23 до 27 лет. Мужчины сообщили росгвардейцам, что пробрались в цирк ради острых ощущений. Патрульные передали их сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

До этого пьяный преступник со стажем проник в поликлинику в Петербурге и оказался задержан. Мужчина разбил окно и пробрался на цокольный этаж, но не стал ничего похищать.

Ранее на Кубани поймали вора, который попытался украсть алкоголь и притворялся спящим.

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