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Годовалая девочка оказалась в реанимации после падения с кровати в Петербурге

78.ru: в Петербурге годовалая девочка попала в реанимацию, упав с кровати

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Depositphotos

В Петербурге маленькая девочка упала с кровати и оказалась в отделении реанимации. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, годовалый ребенок упал с двухъярусной кровати. Пострадавшую девочку доставили в медицинское учреждение.

Врачи диагностировали у ребенка перелом и гематомы теменной кости. Ее состояние оценили как тяжелое, девочку поместили в реанимацию.

До этого семилетний ребенок попал в реанимацию после падения на детской площадке в Петербурге. Мальчик упал с горки и разбил голову. Бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Состояние малолетнего оценили как тяжелое.

Ранее россиянка решила принять душ и получила ожог 51% тела.

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